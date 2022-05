Cold case résolu en Isère : "La famille a toujours eu la conviction qu'il était lié à la disparition de Madame Bonfanti"

Ce que vous nous dites, c'est que M. Chatain aurait donc pu être mis en examen et placé en détention, il y a trente-six ans, à l'issue de sa première garde à vue, est-ce bien cela?

On va appeler un chat un chat: c'est une erreur judiciaire. Une erreur judiciaire comme il y en a tant dans ces dossiers-là. J'ai pu échanger avec quelqu'un qui avait participé aux investigations à l'époque, il m'a dit : "C'était du tout et n'importe quoi". On ne va pas jeter la pierre aux enquêteurs non plus, ils faisaient avec les moyens du bord et les connaissances acquises en matière de criminologie, mais ç'a été fait un peu n'importe comment. Prenons l'exemple du chef de gare et de l'agent de la SNCF qui étaient près des lieux du drame, ils ont toujours dit qu'ils avaient entendu un cri énorme, qui a ensuite diminué. Ils ont bien regardé l'heure car ils avaient la pendule de la SNCF en face d'eux. Deux locataires de la maison de M. Chatain disent avoir entendu Mme Bonfanti arriver en voiture, mais qui curieusement n'ont pas entendu les cris. Nous pensons avec la famille que ces deux témoins ont peut-être reçu des pressions de la part de M. Chatain pour dire qu'elles n'avaient rien entendu.

Si c'est une "erreur judiciaire", qu'attend aujourd'hui la famille de la victime ?

Que la justice répare son erreur. C'est déjà en partie fait puisque M. Chatain a été mis en examen et écroué. Il faut maintenant que la justice et les enquêteurs poursuivent leur travail pour retrouver éle corps de Marie-Thérèse Bonfanti. Il faut aussi que la justice fasse en sorte que l'affaire ne soit pas prescrite, car si l'on s'en tient aux règles de la procédure pénale, on peut considérer que les faits sont prescrits. Alors certes on aura une vérité, certes on aura le coupable, mais on n'aura pas de procès... Puisque si le meurtre est considéré comme prescrit, cela veut dire que l'on ne peut pas faire de procès à M. Chatain qui va ressortir libre comme l'air. Nous attendons que la justice modifie la loi sur la prescription, qu'elle force le législateur à le faire. Comme pour les crimes de guerre, la justice pourrait dire que tant qu'on n'a pas retrouvé le cadavre, il n'y a pas de prescription.

M. Chatain ne va pas ressortir de prison pour le moment…

Il peut, pour l'instant, resté en détention car il a été mis en examen pour "enlèvement, séquestration et meurtre". Le crime de séquestration est une infraction continue, ça veut dire que ce n'est pas prescrit. Mais cette infraction s'arrête le jour où l'on retrouve le corps, et où il ne reste alors plus que la qualification de meurtre, le crime de meurtre étant prescrit au bout de dix ans. Seule une modification de la loi à l'instigation des magistrats, des familles et des politiques pourrait changer les choses. Ce dossier serait alors emblématique pour la loi sur la prescription.