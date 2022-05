Cold case résolu en Isère 36 ans après : la famille de la victime entre "soulagement" et "tristesse"

À l'époque, les enquêteurs s'étaient intéressés à trois personnes. Le premier, Thierry Bonfanti, mari de la victime, avait été placé en garde à vue le 29 mai 1986, soit une semaine après les faits. La vérification de son emploi du temps l'avait finalement totalement disculpé. Le deuxième, le destinataire des journaux apportés par Marie-Thrérèse Bonfanti, avait, lui aussi, été entendu. Il avait également été mis hors de cause, se trouvant au moment des faits à la maternité de Chambéry avec sa femme.

Enfin, le troisième, Yves Chatain, 21 ans à l'époque et propriétaire de la maison située 1140 de l'avenue de la gare et du logement mitoyen. Il avait bien éveillé les soupçons, son profil et son passé judiciaire suscitant l’attention des enquêteurs. En effet, en 1979, alors qu'il n'avait que 14 ans, il avait agressé une femme sur son vélo. En avril 1985, il s'en était pris à une automobiliste en l'étranglant. Pour ces faits de violence, il avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 5000 francs d'amende. Placé en garde à vue le 29 mai 1986, le couple Chatain avait finalement été mis hors de cause.

L'enquête avait ensuite fait l'objet d'un non-lieu en novembre 1987. Elle a été rouverte en 2020 notamment grâce à "la persévérance des familles" et à la "volonté" des enquêteurs, a déclaré jeudi Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble lors d'un point-presse.