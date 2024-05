"Elle est ailleurs" : un mois après la violente agression de Samara, sa mère donne de ses nouvelles

Un mois jour pour jour après la violente agression de Samara à Montpellier, l'adolescente de 13 ans n'a pas retrouvé le chemin de l'école. Après avoir été plongée dans le coma pendant une journée, elle reste très suivie par les médecins. Sa mère donne des nouvelles de sa fille dans le JT de TF1.

Quatre semaines après l'agression de Samara à proximité de son collège de Montpellier, l'adolescente de 13 ans enchaîne les rendez-vous médicaux. Victime d'une hémorragie cérébrale, la jeune fille n'est toujours pas sortie d'affaire. Sa mère livre quelques détails sur son état de santé : "aujourd'hui, on a fait un examen qui est primordial, une IRM, pour savoir s'il y aura des séquelles. Elle se nourrit, elle parle, elle est consciente, mais par moment, elle est ailleurs. Elle a des moments où elle oublie des choses. Je vois qu'elle est effacée, elle est évasive, elle n'est pas comme avant", assure-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Elle a toujours peur qu'on vienne l'agresser La mère de Samara

Les résultats seront connus dans une dizaine de jours, mais sa mère en est sûre, les séquelles sont aussi psychologiques. "Elle a toujours peur qu'on vienne l'agresser. C'est toujours cette peur dès qu'on sort. À la maison, c'est pareil, elle ferme la porte à double tour. Même lors des rendez-vous médicaux, elle n'est pas sereine, elle regarde à droite, à gauche", poursuit la mère de famille. Au total, cinq adolescents ont été mis en examen pour "tentative d'homicide volontaire". Mais l'enquête administrative, diligentée par la ministre de l'Éducation nationale, n'a pas permis d'établir que Samara était victime de harcèlement.

Une double peine pour sa mère. "Je ne peux pas entendre ça. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas vécu du harcèlement, des humiliations, des insultes. On l'a frappé à plusieurs reprises au sein du collège. Ce qu'elle a vécu, l'histoire de ma fille, c'est quoi en fait ? Si ce n'est pas du harcèlement, c'est quelle définition de tout ce qu'elle a vécu ?", interroge-t-elle. Avec difficulté, la mère de l'adolescente tente de penser à l'avenir. "Le temps fera qu'on n'aura plus peur, qu'elle arrivera à marcher dans la rue sans se retourner, sans penser qu'on va venir l'agresser ou quoi que ce soit. Le but, c'est qu'elle retourne à l'école le plus rapidement possible", assure-t-elle.

Une cagnotte vient d'être créée pour permettre à Samara d'intégrer un collège privé à proximité de chez elle dès que son état de santé le permettra.