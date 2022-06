Colmar : décès de la militaire grièvement blessée par un tireur alcoolisé

Le tireur, âgé de 62 ans et sans antécédents judiciaires, avait été mis en examen et placé en détention provisoire lundi pour tentative d'homicide volontaire. Selon la procureure de la République, Catherine Sorita-Minard, la qualification des faits va être revue, compte tenu du décès.

Après avoir entendu plusieurs témoins, la magistrate a retracé le fil des événements, affirmant dans un communiqué lundi que "le mis en cause est descendu de son domicile à deux reprises dans la soirée pour faire cesser le bruit et la musique". Elle avait auparavant indiqué que le suspect était sorti, "apparemment excédé par le bruit d'un groupe de personnes (...) en face de chez lui".

Lors de sa seconde sortie, l'auteur du coup de feu "s'est muni d'une arme de chasse de calibre 12 qu'il avait acquise il y a quelques mois et qu'il avait préalablement chargée", avait ajouté la procureure. "Le tir est apparemment intervenu alors que des personnes lui demandaient de se défaire de l'arme et tentaient de le désarmer. Le mis en cause, fortement alcoolisé, indique ne pas se souvenir des détails d'une partie de la soirée", selon Catherine Sorita-Minard.