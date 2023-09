Colmar : une femme s'en sort "miraculeusement" après être passée sous un train

Lorsque le TER est entré en gare, la femme d'une cinquantaine d'années se situait sur sa voie, entre les rails. Le TER est passé au-dessus d'elle, mais ne lui a causé que des éraflures et des contusions. L'issue est d'autant plus "miraculeuse" que la plupart de ce type de trains sont pourvus d'un pare-pierre à l'avant, pour écarter les obstacles présents sur les voies. Un tel dispositif aurait probablement percuté la victime, or ce TER n'en était pas équipé.