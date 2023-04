Comment fonctionne l'application Justice.fr, lancée ce jeudi par Éric Dupond-Moretti ?

Un nouvel outil pour se rapprocher de la justice. Depuis ce jeudi, une nouvelle application, promise depuis janvier et développée par le ministère de la Justice, est disponible gratuitement sur Android et iOS. Baptisée "Justice.fr", elle doit permettre de "mettre la justice à porter de doigt sur un smartphone", vante le ministre Éric Dupond-Moretti, interrogé par Ouest-France. "Elle va donner quantité de renseignements concernant les droits et démarches de nos concitoyens. Je veux simplifier la vie des justiciables pour les rapprocher de leur justice."

Comment fonctionne-t-elle ? TF1info a fait le test. Une fois téléchargée, l'application permet de "trouver un lieu de justice" près de chez soi. En entrant votre code postal, ou en vous géolocalisant, vous trouverez les coordonnées et la localisation des tribunaux les plus proches de votre domicile, mais également des "point-justice", "ces lieux d'accueil pour obtenir une information ou une aide sur une question juridique", indique Éric Dupond-Moretti.