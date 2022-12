Comment Andrew Tate a été arrêté, en partie grâce à Greta Thunberg et à des boites de pizza

Le retour de bâton. Depuis une semaine, les rebondissements sur le clash entre le masculiniste autoproclamé et influenceur Andrew Tate et Greta Thunberg n'en finissent pas de tenir en haleine la sphère Twitter. Mais l'histoire est sortie des réseaux sociaux ce vendredi 30 décembre, à l'annonce de l'arrestation en Roumanie de cet ancien champion du monde de kickboxing, connu en ligne par ses nombreux propos sexistes et masculinistes.