Commissaire-priseur tué à Brest : "D'innombrables" coups de couteau, le mobile inconnu

Les investigations ont en effet permis d'établir que Gilles Grannec, commissaire-priseur bien connu de la région, avait croisé son associé mardi matin aux alentours de 10h près de leur étude. Il s'est ensuite rendu à pied au domicile du suspect, situé à 300 mètres de leur bureau.

À 10h16, une voisine a appelé la police après avoir entendu des bruits étranges trois minutes plus tôt dans l'appartement. Vers 10h26, c'est le suspect lui-même qui appellera le 17 pour s'accuser du meurtre de son visiteur.

Sur place, les secours ont découvert le corps sans vie de Gilles Grannec, 55 ans, père de deux garçons nés en 2002 et 2005 et en couple. "Un couteau à cran d’arrêt avec une lame de 10 cm a été retrouvé dans l’évier. Cette arme a été désignée par le suspect comme étant l’arme du crime. Ont également été saisis des vêtements souillés, couverts de sang, au domicile du sexagénaire. Ce dernier a en effet indiqué qu'il s'était changé entre la commission des faits et l’arrivée des policiers. Le tableau était également dans l'appartement", nous précise ce jeudi le procureur de la République de Brest Camille Miansoni.

Le médecin légiste a procédé à un examen du corps de la victime. "L’autopsie a été réalisée ce jeudi matin. Nous n’avons pas encore les résultats mais nous savons que d’innombrables coups de couteau ont été relevés sur le corps de la victime, en particulier sur les parties supérieures, y compris au niveau du cou et du tronc. Il y a aussi des lésions de défense. La victime a tenté de se défendre, en attestent des traces de blessures sur les membres supérieures", ajoute le magistrat.