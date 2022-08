Compiègne : une adolescente séquestrée et forcée à se prostituer parvient à s'enfuir

Suite à son témoignage, la police est intervenue et a placé en garde à vue quatre personnes depuis ce samedi 15h40. Parmi eux, trois hommes et une femme qui serait la propriétaire de l'appartement où les faits auraient eu lieu.

Les suspects ne sont pas connus pour des faits de proxénétisme, mais pour des délits de droits communs et du trafic de stupéfiants, selon les informations de TF1/LCI recueilli auprès du Parquet. Ils sont tous originaires des départements du 91,92 et 93, et nient tous leur implication dans les faits reprochés par l'adolescente. Leurs gardes à vue a été prolongé de 24h supplémentaire.