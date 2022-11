Compte personnel de formation (CPF) : deux réseaux démantelés, près de 8 millions d'euros détournés

Derrière ces offres : des arnaques. Votre compte formation est débité, aucune formation ne sera donnée et le cadeau promis, ne sera jamais reçu. Deux de ces réseaux viennent d'être démantelés par la gendarmerie à Toulouse et en région parisienne. Ils ont, en tout, dérobé huit millions d'euros en un an. Le coup de filet a permis d'interpeller 14 personnes, mises en cause pour escroquerie en bande organisée.

"La structure criminelle telle qu'elle fonctionne, suppose d'avoir des organismes ou des agents, des logisticiens qui savent créer des entreprises, donc, avec des faux documents, et ensuite d'avoir des rabatteurs, des gens qui vont démarcher les particuliers de façon agressive", explique le général Fabrice Bouillié, chef du service central de renseignement criminel chez Gendarmerie Nationale.

Consciente de l'existence de ces fausses sociétés de formation, la Caisse des dépôts, qui gère l'argent de CPF, exige qu'elles soient certifiées par une agence. Mais, les escrocs s'adaptent. Certains bénéficient de la complicité de ces agences de certification et obtiennent des labels pour plusieurs dizaines de leurs sociétés fictives.