Conférence sur la Palestine ciblée à Lyon : des élus demandent la dissolution d'un groupe d'ultradroite

"Des milices" agissant "en plein cœur de Lyon". Thomas Rudigoz, député Renaissance du Rhône, a condamné ce dimanche l'action d'un groupuscule d'extrême droite lyonnais, qui aurait participé à l'attaque, samedi soir, contre un local accueillant une conférence sur la Palestine. Le député, mais aussi d'autres élus, plaident désormais pour la dissolution de cette organisation.

"J'ai interpellé le ministre de l'Intérieur et j'ai écrit à ses collaborateurs pour obtenir la dissolution du groupe 'Les Remparts'" et la fermeture "de leur local la Traboule", a expliqué Thomas Rudigoz, relançant une démarche "initiée il y a longtemps" selon lui. "Ce sont des milices qui se sont déplacées en plein cœur de Lyon, avec des cris, des slogans antisémites, des cagoules, des barres de fer", a-t-il ajouté, condamnant des "exactions et des discours d'une rare violence".