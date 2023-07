Prise illégale d'intérêts : Eric Dupond-Moretti sera jugé, confirme la Cour de cassation

Le Garde des Sceaux "prend acte" de la décision de la Cour de cassation et "attend avec confiance" son procès devant la CJR, a fait savoir à l'AFP l'un de ses avocats, Me Patrice Spinosi. Alors que la plus haute juridiction judiciaire française a validé le renvoi en procès du ministre, "Eric Dupond-Moretti attend avec confiance de se présenter devant les nouveaux juges de la formation de jugement de la CJR", une audience qui "mettra en lumière l’inexistence d’un quelconque conflit d’intérêt dans cette affaire", a affirmé dans une déclaration à l'AFP Me Spinosi, qui défend le ministre de la Justice avec Me Rémi Lorrain.

"Il a toute la confiance de la Première ministre", a également fait savoir Matignon.