Contrefaçon : quels sont les objets les plus saisis par les douaniers ?

Le tabac. En France, il est interdit de ramener plus d'une cartouche et demie de l'étranger, sous peine de saisi. Or, en 2021, ce sont 402 tonnes de tabacs et de cigarettes qui ont été interceptées par les douanes sur le territoire national, soit une hausse de 41% par rapport à 2020. Le service des douanes a donc constaté une augmentation de ce type de trafics avec une moyenne de 50 infractions relevées par jour en moyenne. Celui-ci avait considérablement ralenti en 2020 du fait de la fermeture des frontières face aux restrictions sanitaires.

Les stupéfiants. Le trafic de stupéfiants a également augmenté, selon les douanes et par conséquent, les saisies ont aussi été importantes. Ainsi, 115,4 tonnes de stupéfiants ont été interceptées en tout. Parmi ces saisies, il y a eu 74,86 tonnes de cannabis et 18,62 tonnes de cocaïne, soit une augmentation de plus de 100% par rapport à 2020.

Les contrefaçons. Une hausse a aussi été constatée qui serait liée, selon les services des douanes, par une augmentation des commandes en ligne. 9,1 millions d'articles ont ainsi été saisis. Parmi eux, d'après une répartition des douanes, il y avait 1,7 million de produits de soins corporels, 1,6 million de jeux et jouets et plus de 200 000 boissons et denrées alimentaires. Le service de contrôle a pu intercepter par ailleurs des contrefaçons de maroquinerie, de vêtements ou encore de médicaments.