Convoi pénitentiaire attaqué dans l'Eure : l'intersyndicale appelle à une journée "prisons mortes" mercredi

Un fourgon pénitentiaire, qui transportait un détenu, a été attaqué par plusieurs assaillants dans l'Eure ce mardi. Deux agents sont morts, trois autres ont été blessés, et les assaillants ont réussi à prendre la fuite avec le prisonnier. En réaction, l'intersyndicale appelle à un "blocage" mercredi des établissements et structures pénitentiaires.

Vers une grève durable dans les prisons ? Après la violente attaque d'un fourgon pénitentiaire, mardi 14 mai dans l'Eure, qui a entraîné la mort de deux agents et l'évasion d'un détenu, l'ensemble des organisations syndicales de l'administration pénitentiaire appelle à un "blocage" mercredi des établissements et structures pénitentiaires "en soutien" à leurs collègues tués.

"Cette journée doit être une journée 'Prisons mortes' et pourra être reconductible", indique dans un communiqué l'intersyndicale, qui demande "une audience dès demain au ministre de la Justice et ses services" pour évoquer une série de revendications. Les représentants de la profession seront reçus mercredi à 14 heures par le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, a indiqué la chancellerie plus tard dans la soirée.

Parmi les revendications, "la réduction drastique des extractions en favorisant l'utilisation de la visioconférence des magistrats ou leurs déplacements en établissements", "une refonte et harmonisation des niveaux d'escorte" ou encore "le déploiement accéléré des brouilleurs de téléphones portables et du contrôle des drones".

L'intersyndicale rappelle également la "nécessité d’égalité de traitement en termes de moyens entre la métropole et les drom-com", le besoin "d'équipements et de matériel mieux adaptés" et demande "la fin des escortes 'panachées' et à minima à 3 agents".

"Nous ne pouvons plus accepter la surpopulation pénale ainsi que la ventilation des emplois qui délaissent mois après mois nos effectifs tant sur la coursive que dans nos équipages", indique le communiqué. "En tout état de cause, cette barbarie doit rester isolée et la réponse de l’administration doit être sans équivoque", insistent les syndicats, qui appellent à observer une minute de silence à 11 heures, mercredi 15 mai, dans l'ensemble de l'administration.