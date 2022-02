7200 policiers et gendarmes, 4 groupements d'unités composés de policiers, d'unités de forces mobiles et d'engins d'enlèvement, ainsi que des brigades de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M) seront déployés à Paris pendant trois jours afin de mener des actions de "sécurisation, d'ordre public, de contrôle, de verbalisation" ou encore pour "débloquer les éventuels obstacles" et procéder à des interpellations, a détaillé la préfecture de police. Plusieurs véhicules blindés à roues de la Gendarmerie sont également mobilisés. "S'ils bloquent la circulation ou s'ils tentent de bloquer la capitale, il faut être très ferme", a assuré Jean Castex, sur France 2, vendredi. Des tracteurs anti-barricades font également partie du dispositif.