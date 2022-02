7200 policiers et gendarmes, 4 groupements d'unités composés de policiers, d'unités de forces mobiles et d'engins d'enlèvement, ainsi que des brigades de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M) seront déployés à Paris pendant trois jours afin de mener des actions de "sécurisation, d'ordre public, de contrôle, de verbalisation" ou encore pour "débloquer les éventuels obstacles" et procéder à des interpellations, a détaillé la préfecture de police.

Aussi, des contrôles sont à prévoir au niveau des péages et principaux axes routiers d'Ile-de-France pour "bloquer les convois de véhicules qui tenteraient de braver l'interdit", ajoute la préfecture.

Plus tôt dans la journée, le préfet de Police de Paris a informé via un communiqué avoir pris un arrêté interdisant les manifestations prévues "du vendredi 11 février au lundi 14 février inclus" dans le cadre du mouvement des "convois de la liberté".