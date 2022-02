"Convois de la liberté" : interception d'une trentaine de manifestants en région parisienne

Une action nationale d'ampleur tente également d'être organisée via des groupes Facebook et Telegram "Convoy France officiel", regroupant chacun environ 23.000 membres, selon un décompte de l'AFP. Six "convois" de co-voiturage ou de particuliers à bord de leurs propres véhicules sont annoncés dès mercredi au départ notamment de Bayonne, Nice, Strasbourg ou encore Cherbourg. Ces manifestants doivent rallier Paris vendredi dans la soirée. Aucun lieu précis de regroupement n'est pour le moment mentionné. Certains appellent ensuite à rejoindre Bruxelles pour une "convergence européenne" le lundi 14 février.