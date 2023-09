Corbeil-Essonnes : un adolescent de 15 ans grièvement blessé au couteau lors d'une rixe

L'attaque a eu lieu en pleine rue. Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé par deux coups de couteau mercredi à Corbeil-Essonnes, en Essonne, lors d'une rixe, a indiqué le parquet d'Evry. Il a été hospitalisé avec pronostic vital engagé, a-t-il précisé. Selon Le Parisien et Actu.fr, un affrontement entre plusieurs individus a éclaté en début d'après-midi, près de la gare, et le jeune homme a été touché au bras et à la jambe, au niveau de l'artère fémorale. Il était inconscient à l'arrivée des secours, qui l'ont transporté à l'hôpital Henri-Mondor, dans le Val-de-Marne, où il a été opéré en début de soirée. Juste après la rixe, la circulation a été interrompue sur place plusieurs heures d'affilée, notamment pour permettre aux policiers d'intervenir.

Une enquête pour tentative d'homicide volontaire, confiée à la police judiciaire d'Evry, a été ouverte, et trois personnes ont été placées en garde à vue, a ajouté le ministère public. D'après le parquet, il s'agit de deux mineurs et d'un majeur. Selon une source proche du dossier, la rixe a opposé des bandes issues des quartiers des Tarterêts et de Montconseil, à Corbeil-Essonnes. Des policiers sont intervenus à plusieurs reprises pour les disperser, a aussi indiqué une source policière. D'après Le Parisien, la police avait été sollicitée à plusieurs reprises la nuit précédente à cause de différends entre quartiers.