Corps d'une femme retrouvé dans un congélateur en Essonne : deux suspects, dont son compagnon, déférés

L’autopsie a révélé deux impacts de tir par arme à feu sur le corps de la victime, l'un au niveau de la tête et l’autre au niveau du thorax, a rapporté cette même source. Le compagnon de la victime, signalée disparue jeudi et âgée de 44 ans, avait été placé en garde à vue vendredi soir, d'abord pour enlèvement et séquestration, puis pour meurtre par concubin quand le corps a été retrouvé.

Il s'agit d’un homme de 47 ans résidant dans le quartier de La Grande Borne, au-dessus d'une boucherie, selon une source policière. Il a été interpellé vendredi en possession d'une arme de poing et présentait des griffures au visage et des taches de sang sur les jambes.