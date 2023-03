Corrèze : un directeur de centre équestre mis en examen pour "viol sur mineur" et écroué

Le gérant d'un centre équestre situé à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) a été mis en examen jeudi et placé en détention provisoire pour viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, a annoncé le parquet. L'homme âgé de 39 ans a été interpellé mardi et placé en garde à vue, après les plaintes de sept femmes pour des faits de nature sexuelle commis entre 2004 et 2018, "à l'époque où elles étaient membres du club ou y accomplissaient une formation", a détaillé la procureure Émilie Abrantes dans un communiqué.