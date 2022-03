Demande de suspension de peine pour Yvan Colonna : "La loi le prévoit", fait valoir son avocat

Une île qui flambe et une colère qui semble inextinguible. Depuis l'agression d'Yvan Colonna, le mercredi 2 mars à la maison centrale d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, et alors que ce dernier est toujours entre la vie et la mort, une partie des Corses ne cessent de clamer leur incompréhension et leur mécontentement.

La levée du statut de "détenu particulièrement signalé" du "berger de Cargèse", aujourd'hui âgé de 61 ans, et de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, eux aussi condamnés pour l'assassinat du préfet Érignac en 1998, n'a pas suffi à apaiser les tensions. Les manifestations, notamment à Ajaccio en fin de semaine et à Bastia dimanche, ont viré à l'émeute. Pas moins de 102 blessés ont été recensés, dont 75 parmi les forces de l'ordre.

Alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu mercredi et jeudi en Corse, les avocats d'Yvan Colonna ont déposé, ce mardi, une demande de suspension de sa peine, pour "pronostic vital engagé". Me Sylvain Cormier, l'un des avocats d'Yvan Colonna, revient sur cette demande.