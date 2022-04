Corse : deux mineurs condamnés pour une agression homophobe à l'été 2021

Le tribunal pour enfants de Bastia a condamné mercredi deux mineurs de moins de 16 ans pour une agression homophobe, à l'encontre d'un couple d'hommes, à l'été 2021 à Rogliano (Haute-Corse). Le procès s'est tenu à huis clos, en présence de tous les protagonistes de l'affaire. Deux associations, "Stop homophobie" et "Mousse", avaient été reçues comme parties civiles.

Le premier des deux adolescents, originaires du Cap Corse, a été condamné à huit mois de prison avec sursis et 2.000 euros d'amende pour "violences aggravées et injures publiques à caractère homophobe". Le second a écopé de 2.000 euros d'amende pour "Injures publiques à caractère homophobe".