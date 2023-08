"Ils devront rendre des comptes" : le FNLC menace les "Corses complices" qui ont "vendu leur terre"

Une lettre au ton menaçant vis-à-vis des "Corses complices". Le Front de libération nationale corse (FLNC) invite, mardi 1er août, le peuple corse à la mobilisation et à "l'action", dénonçant "une colonisation de peuplement disproportionnée" de l'île de Beauté. Dans un communiqué de quatre pages à l'accent très politique, transmis et authentifié par Corse-Matin, le groupe clandestin, fondé en 1976, appelle "au plus vite" les Corses à "aider à la lutte" via "des actes de résistance".

Il s'adresse à l'agent immobilier qui "mettra le dossier d'un patriote sur le dessus de la pile", aux "employeurs qui privilégieront un candidat corse", au Corse qui "préférera vendre sa terre à un jeune couple de son village" ou à ceux qui "s'emploieront à trouver une autre source de revenus plutôt que de louer leur bien via Airbnb de manière frénétique et exagérée".