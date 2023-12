Corse : le chef présumé d'une bande criminelle arrêté à sa descente d'avion à Bastia

Laurent Emmanuelli a été arrêté vendredi matin. Cet homme de 32 ans a été appréhendé par un important dispositif de gendarmerie. Il est considéré par la police comme le chef de l'une des 25 bandes criminelles actives en Corse.

Les passagers d’un vol entre Paris et Bastia se souviendront probablement longtemps de la scène. Vendredi 22 décembre, ils ont assisté à l’arrestation de Laurent Emmanuelli à sa descente d’avion, à l'aéroport Bastia-Poretta, a appris l’AFP de sources proches du dossier, confirmant une information de Corse-Matin.

Cet homme de 32 ans a été appréhendé par un important dispositif de gendarmerie. "Il y avait entre dix et quinze hommes, cagoulés et lourdement armés, raconte un témoin de la scène à Corse-Matin. Ils ont contrôlé les gens qui sortaient et ont interpellé successivement deux jeunes hommes qu'ils ont menottés et conduits au pied de l'appareil, avant de les libérer." La personne recherchée par les gendarmes a finalement été interpellée dans le calme, sans chercher à dissimuler son identité.

Laurent Emmanuelli est considéré par la police comme le chef de l'une des 25 bandes criminelles actives en Corse. Selon une note confidentielle de la police nationale datant de mars 2022, consultée par l'AFP, il serait un proche des frères Moretti et un "appui" potentiel au clan Orsoni en Balagne (Haute-Corse). Il avait été interpellé au Maroc en août 2021 et placé en détention en vue d'une extradition vers la France "dans le cadre de mandats pour meurtre, extorsion et tentative de meurtre", d'après ce document.

Son bras droit assassiné en 2019

En mai 2019, il était notamment soupçonné d'avoir tenté de s'en prendre à Dominique dit "Mimi" Costa avec Antoine Francisci, son bras droit de 22 ans. Ce dernier avait été tué ce jour-là au volant d'un buggy au petit matin à Pietralba, à une quinzaine de kilomètres de Moltifao, le fief de la famille Costa, active au coeur du banditisme insulaire. Après la mort de son bras droit, Laurent Emmanuelli était soupçonné par les autorités de s'être enfui à l'étranger, ce que son arrestation au Maroc avait ensuite confirmé.

L’une des hypothèses des enquêteurs était que Dominique Costa avait pu apprendre le plan des deux hommes de s'en prendre à lui et qu'il aurait appliqué une forme de "légitime défense préventive", avaient indiqué à l'AFP des sources proches de l'enquête en juillet 2020.

Cette guerre de clans semblait fondée sur une "lutte de sphères d'influence entre un groupe installé et la génération montante" incarnée par Laurent Emmanuelli. Elle avait également conduit à deux tentatives de règlements de compte, en février et juin 2020, à L'Ile-Rousse. Laurent Emmanuelli, soupçonné dans ces affaires, était alors connu pour "travail dissimulé, menaces, attentats à l'explosif et infraction à la législation sur les jeux en bande organisée", selon ces sources.

Deux assassinats en deux jours

Son arrestation, vendredi, intervient dans le cadre d'enquêtes menées par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, chargée des dossiers de criminalité organisée, ainsi que dans le cadre d'une information judiciaire d'un juge d'instruction de Bastia, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Par ailleurs, deux hommes de 27 et 34 ans, arrêtés mardi 19 décembre peu après l'assassinat d'un pisciniste de 62 ans à Pietrosella (Corse-du-Sud), ont été mis en examen jeudi 21 décembre pour assassinat en bande organisée et destruction d’un bien par un moyen dangereux. Ce pisciniste a été tué par balles "à proximité de son lieu de travail", avait indiqué mardi le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe.

En outre, un homme de 43 ans, considéré par la justice comme un membre du "clan Orsoni" et acquitté pour des assassinats de la bande rivale du "Petit Bar", a été tué jeudi 21 décembre près d'Ajaccio. Jean-Baptiste Ottavi, condamné en 2019 à huit ans de prison pour association de malfaiteurs, a été tué par balles à proximité de son domicile à Eccica-Suarella (Corse-du-Sud), un village à 20 km d'Ajaccio. Une enquête pour assassinat a été ouverte et confiée à la police judiciaire.