Corse : le domaine de Murtoli, prisé des stars, de nouveau visé par la justice

Paul Canarelli a été mis en examen en son nom propre et en qualité de représentant légal de la société par action simplifiée "Domaine de Murtoli" et de la Société civile immobilière "Cala Barbaria". Il est soupçonné d'avoir effectué des travaux sans permis de construire ou autorisation préalable et en infraction avec le plan local d'urbanisme, d'avoir exécuté des travaux ayant modifié sans autorisation un monument naturel ou un site classé et d'avoir aménagé un golf sans permis préalable, ont indiqué des sources proches du dossier. Ce qu'a confirmé ensuite à l'AFP le parquet d'Ajaccio.

Son ex-compagne et exploitante agricole du Domaine de Murtoli, Valérie Guilbert, ainsi que l'architecte du domaine, Stéphane Lucchini, ont été mis en examen pour les mêmes chefs d'inculpation. Paul Canarelli a été placé sous contrôle judiciaire et une caution a été demandée, selon le parquet. Tous les trois nient les faits reprochés.

"La procédure qui vise Paul Canarelli est fondée exclusivement sur des infractions non établies à ce jour aux règles de l'urbanisme", a indiqué à l'AFP son avocat, Me Philippe Dehapiot, précisant que "les points soulevés sont pour la plupart prescrits, déjà régularisés ou en cours de régularisation, en accord avec les services administratifs concernés". Me François Susini a confirmé à l'AFP la mise en examen de son client, Stéphane Lucchini, sans autre commentaire.