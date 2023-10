Série d'explosions en Corse : le parquet national antiterroriste se saisit des faits

Une vingtaine d'actions ont été recensées en Corse-du-Sud et en Haute-Corse au cours de cette "nuit bleue". Ces attaques, qui interviennent dix jours après la venue de Macron qui a proposé à l'île une "autonomie dans la République", n'ont pas fait de blessé. "Sous réserve d’analyses plus approfondies, les dégradations par incendie et explosions auraient été commises par l'utilisation de différents procédés : de l’explosif, des bonbonnes de gaz et du nitrate, parfois ces différents procédés étant associés", a indiqué le parquet d'Ajaccio au sujet d'une partie des attaques concernant sa zone de compétence.