Corse : un croque-mort jugé pour avoir jeté des cadavres dans une décharge sauvage

Devant les magistrats, le croque-mort, déjà condamné à six mois de prison avec sursis pour extorsion par menace ou contrainte et un an de prison avec sursis pour abus de confiance, a plaidé la bonne foi. "Je n'ai pas vu les ossements dans les cercueils. (...) Je me demande encore comment c'est possible. Pour moi, le cercueil était vide", a-t-il déclaré à la barre.

L'autre prévenu, agent de sécurité de profession au casier vierge, n'a pas plus d'explication sur la présence des ossements, dont certains font pourtant trente centimètres. Officiellement employé ce jour-là pour un travail de maçonnerie, il a assuré avoir pris les sacs-poubelle sans savoir qu'il y avait des corps à l'intérieur : "J'ai jeté le tout dans le maquis en sachant que ce n'était pas légal", a-t-il indiqué.

Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier.