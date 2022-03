Suspension de peine accordée à Yvan Colonna : que va engendrer cette mesure ?

Deux jours après qu'ils ont déposé leur demande, les avocats du militant indépendantiste corse ont obtenu gain de cause : ce jeudi 17 mars, la justice a accordé une suspension de peine "pour motif médical" à Yvan Colonna, après sa violente agression à la maison centrale d'Arles, le 2 mars, et alors qu'il se trouve toujours hospitalisé entre la vie et la mort. La décision a été rendue par le juge d'application des peines antiterroriste, après avis favorable du parquet antiterroriste.

"Je suis soulagé que la loi ait été respectée. Je salue le travail de la justice qui a utilisé pleinement le dispositif d’urgence prévu à l’article 720-1-1", a réagi Me Sylvain Cormier, l'un des conseils d'Yvan Colonna. Avec cette suspension de peine, le Corse âgé de 61 ans est désormais" un homme libre", souligne l'avocat. "Il n'est en effet plus sous main de justice et donc il n'est plus surveillé par l'administration pénitentiaire", précise une source judiciaire à TF1info.