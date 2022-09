Corse : une manifestation dégénère à Bastia, six mois après la mort d'Yvan Colonna

La manifestation devant la préfecture de Haute-Corse avait pourtant commencé dans le calme ce mercredi après-midi. Elle marquait les six mois de la mort du nationaliste corse Yvan Colonna. Mais la tension est subitement montée d'un cran entre une trentaine de manifestants et les CRS. Un drapeau français a été brûlé et une banderole "statu francese assassinu" ("État français assassin" en corse, ndlr) a aussi été déployée sur les grilles de la préfecture. Par ailleurs, les manifestants ont tiré des cocktails Molotov vers la police qui a riposté avec des tirs de gaz lacrymogène.