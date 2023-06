Côte d'Armor : un maire reçoit une balle de 9 mm par courrier, une enquête ouverte

Le conseil municipal devait se réunir ce jeudi soir et un appel à un rassemblement lors de ce conseil a été publié mercredi sur un groupe Facebook local afin "d'attendre et d'entendre (...) les explications des élus de Saint-Jacut-De-La-Mer, concernant le départ des médecins". Le procureur de Saint-Malo assure à l'AFP avoir "personnellement contacté le maire de Saint-Jacut par voie téléphonique" et lui avoir proposé "une assistance par une association d’aide aux victimes".

Jean-Luc Pithois a indiqué à l'AFP avoir également reçu le soutien du sous-préfet de Dinan et du préfet des Côtes-d'Armor. Il a précisé avoir déposé "cinq ou six plaintes" depuis le début de son mandat, en raison de "courriers diffamatoires" à l'encontre de l'équipe municipale.