Côtes-d'Armor : une femme tuée à son domicile, sa concubine en garde à vue

Un nouveau féminicide, commis cette fois dans les Côtes-d'Armor. Une femme de 28 ans est décédée vendredi après avoir été mortellement blessée au couteau à son domicile. Sa concubine a été interpellée et placée en garde à vue.

Les gendarmes avaient été appelés vendredi vers 21 heures pour intervenir au domicile d'une femme "victime de violences conjugales par sa compagne", a indiqué le procureur de la République de Saint-Malo, Fabrice Tremel, dans un communiqué. À leur arrivée, les gendarmes, qui venaient d'entendre des appels au secours à l'intérieur de l'habitation, "constataient qu'une femme tenait debout contre elle à bout de bras une autre femme déjà gravement blessée". Les gendarmes ont dû faire usage d'un taser pour contraindre l'agresseur à lâcher la victime

Malgré les premiers soins, la victime est décédée quelques minutes plus tard. La mise en cause a été interpellée et placée en garde à vue.