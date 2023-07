Côtes-d'Armor : des inscriptions antisémites sur un monument dédié à 55 personnes exécutées par les nazis

D'autant que ces dégradations interviennent à la veille de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d’hommage aux 'Justes' de France, comme l'a souligné la préfecture. Une journée au cours de laquelle il convient précisément de saluer la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites commis par le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais 101 ans après la rafle du Vel' d'Hiv', "ces dégradations abjectes nous rappellent que le combat mené par ces martyrs est toujours d'actualité", comme l'a souligné la préfecture.