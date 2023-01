Côtes-d'Armor : une crêperie assignée en justice pour cause d'odeur de... crêpe

À la réception de cette lettre, le couple de restaurateurs apprend que des conflits de voisinage existaient déjà entre l'ancien propriétaire du restaurant et le riverain et que cela s'était réglé devant la mairie. Le couple décide alors de contacter le plaignant. "Nous lui avons signifié que nous allions faire changer la hotte pour le bruit et les fumées. Pour les odeurs, une crêperie sent forcément la crêpe, difficile de faire quelque chose ! Nous avons proposé de condamner l'un des deux parkings pour qu'il n'y ait plus de voitures près de chez lui. Nous avons mis un gainage pour les fumées. Pour le bruit de vaisselle, nous avons réorganisé la cuisine afin que la plonge soit plus loin et demandé aux employés d'éviter d'ouvrir les fenêtres", poursuit Marlène Dupont.

Les restaurateurs croient que le dossier est clos. Mais en 2021, ils reçoivent un autre courrier de leur voisin qui se plaint à nouveau des effluves et y ajoute "les rires des clients, le bruit des portières, les pas sur les graviers..." Et la restauratrice de poursuivre : "Nous ne pouvions pas y croire. Nous n'avons pas répondu. Puis est arrivé le courrier de l'avocat de ce monsieur en août 2022".

Suite à cette lettre, rendez-vous est pris chez le conciliateur en novembre 2022. "Nous avons proposé de mettre un filtre de bruit sur la hotte, de démonter la cabane pour enfant dans le jardin du restaurant, un filtre à odeur nous coûtait 10.000 euros par an, ça n'était pas possible financièrement. Nous avons aménagé une véranda à 150.000 euros. M. Boquet veut aussi une fermeture obligatoire du restaurant à 19h au lieu de 23h. Il nous dit que si nous ne faisons pas tout ça, il ira en justice", relate Marlène Dupont.