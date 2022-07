Côtes-d'Armor : un couple incarcéré après la mort de son enfant de trois ans

Le petit garçon âgé de 3 ans avait été retrouvé inanimé dans sa chambre au domicile de Guingamp (Côtes-d'Armor), dimanche 10 juillet vers 17 heures, par sa mère qui avait tenté en vain de le réanimer. Trois jours après les faits, le parquet de Saint-Brieuc annonce que celle-ci, ainsi le beau-père de la victime, ont été mis en examen et écroués.

Le beau-père, âgé de 29 ans, a été mis en examen pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans et violence par personne ayant autorité". La mère, âgé de 22 ans, a, elle, été mise en examen pour "violence sur mineur par ascendant, privation de soin et non assistance à personne en danger". Tous deux ont été placés en détention provisoire.