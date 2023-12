Côtes-d'Armor : 12 personnes, dont des écoliers, en urgence absolue après une possible intoxication au monoxyde de carbone

Douze personnes, dont des enfants, ont été possiblement intoxiqués au monoxyde de carbone ce vendredi dans une école en Bretagne. Ils se trouvent en urgence absolue, sans pronostic vital engagé. L'école primaire a été évacuée.

Douze personnes, dont des enfants de l'école primaire Saint-Guillaume de Saint-Alban (Côtes-d'Armor), se trouvent actuellement en urgence absolue après avoir été possiblement intoxiqués au monoxyde de carbone, indique ce vendredi la préfecture des Côtes-d'Armor à TF1-LCI, confirmant des informations de nos confrères de Ouest France.

Au total, 81 personnes, dont 76 enfants, étaient présentes dans l'école au moment des faits. Les 12 personnes prises en charge par les secours sont toutes conscientes. Aucun pronostic vital n'est engagé. Trois d'entre elles ont été évacuées à la mi-journée par hélicoptère vers des hôpitaux, a précisé la préfecture à l'AFP. Le bâtiment a été évacué.

Le plan d'urgence déclenché

Le préfet a déclenché le plan ORSEC NoVi, un "plan d'urgence pour secourir un nombre important de victimes dans un même lieu". De nombreux pompiers sont sur place, ainsi que six ambulances. Quatre hélicoptères ont également été dépêchés sur les lieux. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été activée.

Selon la préfecture, les pompiers ont été alertés en fin de matinée, alors que plusieurs écoliers se sont plaints de maux de tête. Il s'agit de l'un des symptômes en cas d'intoxication au monoxyde de carbone, même s'il ne s'agit pour le moment que d'une suspicion.

Le monoxyde de carbone, inodore, incolore et non irritant, représente un grand danger pour l'être humain pouvant mener au coma, et est parfois mortel. Le ministère de la Santé vient d'ailleurs de lancer une série de conseils aux Français à l'approche de l'hiver pour limiter les risques d'intoxication, car l'exposition à cette substance augmente avec l'utilisation des appareils de chauffage.