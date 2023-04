Côtes-d'Armor : un automobiliste fauche un groupe de cyclistes, deux morts et plusieurs blessés

Un grave accident s'est déroulé ce dimanche matin, aux alentour de 11 heures, à Ploufragan dans les Côtes-d'Armor. Selon les premiers éléments de l'enquête que nous a transmis le parquet de Saint-Brieuc, après avoir percuté un groupe de huit cyclistes circulant en sens inverse, une voiture est entrée en collision avec deux autres voitures arrivant également en face.

Le bilan est très lourd, avec deux conducteurs décédés - respectivement âgés de 23 et 35 ans - et sept personnes blessées, dont trois en urgence absolue. On compte parmi les blessés deux cyclistes légèrement touchés.