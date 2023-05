La crêperie bretonne sent trop la crêpe, un expert va devoir trancher

"La justice a rejeté les arguments évoqués par la partie adverse, à savoir que le litige serait prescrit et que par ailleurs, malgré les travaux réalisés par les propriétaires du restaurant, les nuisances sonores et olfactives pourraient bien être toujours présentes", précise à TF1info Me Christophe Sanson, avocat de M. Boquet. L'avocat considère cette décision comme "une première victoire dans ce long combat".

Joints par notre rédaction, les propriétaires de la Crêperie du pêcheur ont appris la nouvelle par les journalistes et n'avaient pas encore communiqué avec leur avocate Me Laurence Corouge-Le Bihan pour en connaître le détail quand nous leur avons parlé. "Nous sommes très surpris et sincèrement, pour le moment, nous ne comprenons pas comment la justice a pu donner raison à ce monsieur. Nous avons le sentiment d'avoir fait le maximum depuis notre installation en 2019 et d'avoir dépensé beaucoup d'argent, notamment pour le filtre de bruit, le filtre odeur, et l'aménagement de la véranda pour que la gêne évoquée par ce monsieur soit minime voire nulle, mais apparemment, ça ne va toujours pas", regrette à chaud Marlène Dupont.