France-Maroc : 10.000 policiers mobilisés mercredi soir, dont 5000 en région parisienne

De la casse et des débordements, voici ce que redoutent les autorités à l'issue de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc. Un match qui aura lieu mercredi soir au Qatar et dont le coup d'envoi sera donné à 20h (en direct sur TF1).

Pour éviter tout incident et assurer la sécurité dans l'Hexagone, un important dispositif va être mis en place. "10.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5000 en région parisienne, et singulièrement sur les Champs Élysées", a annoncé mardi Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur précise que certaines portes du périphérique seront fermées dès 18h30, tout comme plusieurs stations de métro et de RER.