France-Maroc : les Champs-Élysées pas fermés à la circulation mercredi malgré la demande de la maire du VIIIe

Jeanne d'Hauteserre ne cache pas son agacement. Alors qu'elle avait réclamé la fermeture des Champs-Élysées ce mercredi 14 décembre, jour de la demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc, sa demande lui a été refusée. "On le voit à chaque fois, c'est du bis repetita. Là, j'ai pris les devants et demandé en amont à ce que les Champs-Élysées soient fermés à la circulation pour éviter tout débordement. Je viens de l'apprendre de la préfecture de police de Paris, la réponse est non !", nous indique ce mardi la maire LR du VIIIe arrondissement.

L'élue redoute que des incidents éclatent sur la plus belle avenue du monde à l'issue du match. "On me dit qu'on veut que les supporteurs puissent venir faire la fête s'ils le souhaitent. Si tout se passait à chaque fois dans la joie et la bonne humeur, je n'aurais pas demandé ça, mais ici, malheureusement, on a l'habitude de la casse et des dégâts", se désole l'édile.