Couple retrouvé mort en Isère : le fils cadet, interpellé samedi, a "avoué le meurtre de ses parents"

Un incendie a ravagé, dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 novembre, la maison d'une famille à Châteauvilain (Isère). Activement recherché depuis, un adolescent de 15 ans, fils cadet de la famille, a été interpellé samedi et placé en garde à vue. Il a "avoué le meurtre de ses parents", annonce le parquet ce dimanche.

L'enquête progresse rapidement. Samedi, Valentin, un adolescent de 15 ans activement recherché depuis six jours, après la découverte de deux corps portant des traces de blessures par balles dans sa maison incendiée en Isère, avait été interpellé et placé en garde à vue. Ce dimanche 3 décembre, le parquet annonce qu'il a "avoué le meurtre de ses parents". "Je n’en dirai pas plus à ce stade", précise à TF1/LCI le procureur de Grenoble, Eric Vaillant.

Né en 2008 et fils cadet d'une famille de quatre personnes résidant dans le village de Châteauvilain (Isère), l'adolescent faisait l'objet depuis jeudi soir d'un appel à témoins diffusé par la gendarmerie. L'adolescent "a été interpellé ce jour (samedi) en fin de matinée à Montpellier et placé en garde à vue", indiquait samedi Eric Vaillant. Ce sont les gendarmes de la section recherche et du Groupe d’observation et de surveillance (GOS) de Montpellier qui ont procédé à l’interpellation du mineur, selon le procureur.

Valentin avait disparu après l'incendie qui avait ravagé dans la nuit de dimanche à lundi la maison de sa famille à Châteauvilain, village de 800 habitants situé entre Lyon et Grenoble.

Dans les décombres, deux corps "presque entièrement calcinés" avaient été retrouvés, "vraisemblablement ceux des parents", selon les enquêteurs. Ils portaient des "plaies par arme à feu au niveau du crâne" et au thorax pour l'un des deux.