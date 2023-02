Roubaisiens disparus dans le Nord : la piste de la mauvaise rencontre pas écartée par la procureure de Lille

Un mois jour pour jour que les proches de Marie-France Dumortier et Richard Di Gennaro, 79 et 83 ans, sont sans nouvelle d'eux. Alors qu'ils perdent chaque jour un peu plus l'espoir de retrouver ces deux êtres qui leur sont chers, la procureure de la République de Lille assure ce mercredi dans un entretien à La voix du Nord que tout est mis en œuvre pour retrouver ce couple de Roubaisiens.

"Il va falloir continuer parce qu'il faudra bien que l'on aboutisse. On ne lâchera pas. On va les retrouver et comprendre ce qu'il s'est passé", insiste la magistrate. Celle-ci explique que toutes les pistes restent envisagées et admet ne pas exclure celle d'une mauvaise rencontre.