Couple tué dans le Morbihan : la fille blessée, principale suspecte

Le mystère autour du double homicide de Cléguer dans le Morbihan commence à s'éclaircir. Samedi dernier, 31 décembre, les gendarmes de Pont-Scorff ont été appelés, suite à la découverte de deux corps sans vie et d’une personne grièvement blessée, dans une maison à Cléguer, près de Lorient. Les trois victimes étaient de la même famille, avec un couple de personnes âgées de 87 et 91 ans et leur fille, blessée, âgée 63 ans.

La seule survivante a été prise en charge et hospitalisée tandis que le parquet de Lorient ouvrait une enquête et confiait les investigations à la brigade de recherches de gendarmerie départementale de Lorient. Depuis, les enquêteurs sont parvenus à en savoir un peu plus sur cette macabre découverte.

Selon les éléments communiqués par le parquet de Lorient ce mardi, il apparaît que les enfants du couple se relayaient au chevet de leurs parents âgés. "C’était lors de la présence de la fille auprès du couple, que les faits semblaient s’être déroulés. Les parents étaient frappés, à plusieurs reprises, à l’aide d’armes blanches. La fille était, quant à elle, découverte avec des blessures évoquant une possible tentative de suicide. Les investigations menées par les gendarmes sous la direction du Parquet de Lorient, permettaient d’exclure l’intervention d’un tiers", explique ce mardi Stéphane Kellenberger, procureur de la République de Lorient.