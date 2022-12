Paris : ce que l'on sait de la fusillade qui a fait au moins trois morts

Une fusillade a éclaté ce vendredi 23 décembre dans le Xe arrondissement de Paris, rapportent des sources policières et le parquet. Les faits se sont produits rue d'Enghien, à proximité d'un centre culturel kurde. D'après les premiers éléments, le tireur était armé d'un pistolet semi-automatique. À la mi-journée, au croisement de la rue d'Enghien et de la rue d'Hauteville, des brancards étaient amenés vers la scène de la fusillade et un périmètre de sécurité était mis en place par la police.