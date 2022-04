10 mois de prison pour un antivax qui avait menacé de mort des députés

Il a reconnu sans la moindre hésitation avoir envoyé les messages depuis la Suisse, où il a travaillé en tant qu’infirmier. Mais il a tenu à nuancer les accusations. Pour lui, ce ne sont pas des menaces de mort, mais plutôt des mises en garde. Cette vidéo de guillotine, qui a symbolisé pour lui "la Révolution française", il l'a envoyée car, dit-il, des parlementaires ont été "sifflés, hués" par des députés de la majorité à l'Assemblée. Ces derniers "méritent une petite tapette, une petite gifle", a estimé Xavier S.

"Je n'ai tué personne. J'avais juste envie de leur faire peur. Ils ont reçu cette vidéo et une semaine après on ne parlait plus du tout du Covid. Je ne sais pas si c'est dû à moi ou à la baisse du variant", a déclaré Xavier S., sous les yeux effarés des magistrats.