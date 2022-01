"Les non-vaccinés, une faille dans notre système" : 253 plaintes contre Éric Dupond-Moretti jugées irrecevables

Éric Dupond-Moretti ne sera pas poursuivi pour ses propos contre les non-vaccinés. En novembre dernier, invité de "formule radio J", le ministre de la Justice avait sérieusement attaqué les Français qui ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid-19. "Ceux qui refusent les vaccins, ces 'jusqu'au boutistes', en réalité sont une faille dans notre système", avait affirmé le garde des Sceaux. "On me parle de liberté en nous expliquant que ces dispositions, notamment le pass sanitaire, sont liberticides, comme si la liberté permettait aux gens de contaminer les autres, et donc de tuer."

Des propos qui avaient suscité de vives réactions, au point de les porter devant la Justice. Dans un communiqué publié ce vendredi, la Cour de justice de la République (CJR), l'instance habilitée à juger des ministres dans l'exercice de leurs fonctions, a fait savoir que "253 plaintes rédigées en termes identiques à partir d'un formulaire mis en ligne" lui avaient été adressées. Les plaignants estimaient que "ces propos étaient constitutifs d'un délit d'injure publique envers particuliers par personne dépositaire de l'autorité publique".