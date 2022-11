Covid-19 : jusqu'à huit mois de prison ferme pour les membres d'un réseau de faux pass sanitaires

La peine la plus élevée a été prononcée à l'encontre d'une femme, âgée de 24 ans et au casier vierge. Plus de 12.000 euros avaient été retrouvés à son domicile. Elle avait affirmé en audition avoir gagné "40.000 euros, facile" et avoir appris grâce à une vidéo sur YouTube, a rappelé le président à l'audience mercredi.

Les cinq membres ont également écopé de peines d'amende allant jusqu'à 60.000 euros dont 40.000 euros avec sursis, et devront indemniser les professionnels de santé qui se sont portés parties civiles.

Les investigations, menées à partir d'août 2021 à la suite d'un renseignement anonyme, avaient permis d'identifier onze personnes pour des faits commis entre mai et novembre 2021.

Les membres du réseau diffusaient des messages "antivaccins" à partir de comptes Snapchat, et proposaient des faux pass sanitaires entre 250 et 330 euros.