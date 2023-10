Covid-19 : l'État condamné à indemniser des plaignants pour sa gestion de la crise sanitaire

Le recours avait été partiellement rejeté en première instance, le 28 juin 2022, par le tribunal administratif, qui avait reconnu des fautes de l'État, mais pas de causalité avec le décès. L'avocat de la famille du défunt avait alors fait appel, et a obtenu gain de cause en seconde instance. La cour administrative d’appel de Paris a cette fois considéré que l’État a bien commis une faute dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19, et que cela a été "constitutif d’une perte de chance qui doit faire l’objet d’une réparation".

La décision de justice prévoit que l'État verse des dommages et intérêts à la famille du médecin décédé : 14.000 euros à son épouse et 7000 euros à ses enfants. Au-delà de cette affaire, la cour administrative juge ainsi possible une indemnisation partielle pour certaines personnes, plus exposées au risque d'infection Covid notamment par leur profession et pouvant être considérées comme "privées d’une chance d’échapper à la contamination". Une trentaine de plaignants ont attaqué l'État en justice dans le même cadre.

En revanche, elle n'a pas retenu de faute de l'État sur d'autres accusations liées à la gestion de crise, notamment sur la date du premier confinement ou le dépistage.