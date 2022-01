Covid-19 : près de 20.000 plaintes contre des ministres classées sans suite par la CJR

Dans son communiqué, le procureur général François Molins, explique que ces accusations ont été examinées par la commission des requêtes en novembre, décembre et janvier. Visant, le Premier ministre Jean Castex, le ministre de la Santé Olivier Véran, celui de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari, elles ont toutes été classées sans suite. "Les faits dénoncés [...] ne sont pas de nature à caractériser un délit", note la CJR.

Précisément, les plaignants accusaient l'exécutif d'"abstention de combattre un sinistre". Or, la CJR a estimé que le pass sanitaire et l'obligation vaccinale constituaient des "actes positifs et non des abstentions". "Le pass sanitaire n'étant pas obligatoire et alors qu'il existe des alternatives pour mener une vie quotidienne normale, aucune contrainte morale [...] ne saurait être retenue", a également estimé l'instance. Elle a ainsi rejeté les chefs "d'extorsion" et de "contrainte morale" à se faire vacciner.

La commission des requêtes a aussi évacué les thèses de "publicité mensongère" en faveur de la vaccination ou encore d'absence de "mesures pour protéger les citoyens français du risque de contamination" dans les transports publics. Même chose pour la discrimination supposée des personnes non-vaccinées, pas établie au regard des critères du Code pénal.