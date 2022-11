Covid-19 : poursuivie en diffamation par Didier Raoult, l'infectiologue Karine Lacombe relaxée

Dans un courrier au président de l'Assemblée nationale, Martin Hirsch avait dénoncé les propos de M. Raoult comme mettant gravement en cause l'AP-HP et semblant s'apparenter à un faux témoignage. La société de pathologie infectieuse de langue française avait également fait connaître son intention de porter plainte auprès du conseil de l'ordre. Le tribunal a aussi relevé l'"absence d’animosité personnelle" de Karine Lacombe et sa "prudence dans l'expression".

Me Brice Grazzini, défenseur de Didier Raoult, a fait part de l'intention de son client de faire appel, un appel qui ne pourra statuer que sur d’éventuels dommages et intérêts sans possibilité de revenir sur la relaxe prononcée. "Mme Lacombe a été reconnue coupable de diffamation, mais a bénéficié de l’excuse de bonne foi que nous remettons en cause", a commenté l'avocat du professeur marseillais, désormais retraité et remplacé à la rentrée à la tête de l'IHU Méditerranée.

"2,5 ans après les faits que Didier Raoult jugeait diffamatoires, la justice marseillaise m’a acquittée : oui, il y a bien eu des procédures en justice contre lui, base factuelle suffisante, oui, je me suis exprimée avec de la prudence dans l’expression. Merci à vous", a déclaré Karine Lacombe sur ses réseaux sociaux