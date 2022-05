Seine-et-Marne : une directrice d'Ehpad condamnée à un an de prison avec sursis pour avoir utilisé un faux pass sanitaire

Elle aurait dû faire figure de modèle au regard de sa fonction, mais a fait tout l'inverse. Lundi, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a condamné une ex-directrice d'Ehpad à un an de prison avec sursis pour avoir travaillé dans une maison de retraite de Seine-et-Marne avec un faux pass sanitaire.

La prévenue de 49 ans, limogée depuis par son employeur, ainsi que son mari, qui lui a procuré le faux certificat de vaccination via un réseau, ont été reconnus coupables de faux, usage de faux et escroquerie. L'homme de 52 ans a écopé de six mois de prison avec sursis. Ils ont en revanche été relaxés du chef de mise en danger de la vie d'autrui. L'ex-directrice a par ailleurs interdiction d'exercer toute activité dans le domaine de la santé pendant deux ans.

Le procureur de Fontainebleau, Arnaud Faugère, avait requis à leur encontre respectivement dix-huit et neuf mois de prison avec sursis.